Kruso Kapital (Banca Sistema), nel 2023 utile netto adjusted +93%

Banca Sistema

(Teleborsa) - Kruso Kapital, Gruppo, ha chiuso il 2023 con unin aumento del 93% a 3,5 milioni di euro, mentre l'utile netto è pari a 2,9 milioni rispetto agli 1,8 milioni dello stesso periodo del 2022 (+58%).Ilaumenta del 26% a 19,4 milioni, principalmente per il contributo del credito su pegno, a seguito dei maggiori impieghi e della più alta marginalità.Al 31 dicembre 2023, il numero di polizze del credito su pegno sottostanti i 121 milioni di impieghi in Italia era pari a circa 69 mila, in forte aumento a/a (circa 62 mila al 31.12.2022). La crescita degli(+14%) è stata guidata dai volumi originati dalla rete in Italia, pari a 201 milioni (circa 180 milioni nel 2022), di cui il 57% rinnovi.Al netto dei costi non ricorrenti ilè pari al 71% (76% al 31.12.2023) rispetto al 81% del 2022.Il Totale dei fondi propri (Total Capital) al 31 dicembre 2023 su base individuale ammonta a 12,9 milioni (lo stesso anche in termini di CET1) ed in rapporto ai Risk Weighted Assets (RWA), in aumento a/a per i maggiori impieghi ed il maggior rischio operativi, porta il Total Capital Ratio al 18,7%. Il TCR pro forma con l’aumento di capitale di gennaio 2024 al 31.12.2023 sarebbe paria al 22,4%.