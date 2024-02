Listini europei cauti. A Milano scatta MPS dopo i conti

MPS

(Teleborsa) -, in una seduta ancora un volta scandita dall'arrivo delle trimestrali. L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sulle indicazioni che arrivano dalle banche centrali sul taglio dei tassi dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell.L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità dove si distingue il rally diche ha chiuso il 2023 con un utile netto a 2 miliardi di euro e, ritorna dopo 13 anni, al dividendo, in anticipo di due anni rispetto al target di piano.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. L'è sostanzialmente stabile su 2.034,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,78 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.resta vicino alla parità(-0,19%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 33.308 punti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 5,60%.Buona performance per, che cresce del 2,49%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,94%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,43%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,37%),(+1,38%),(+1,36%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.