OCSE, inflazione aumenta al 6% a dicembre. Sopra al 10% solo in Turchia

(Teleborsa) - L'su base annua nell'area, misurata dall'indice dei prezzi al consumo (CPI), è aumentata dal 5,8% di novembre al 6,0% di, dopo tre mesi consecutivi di diminuzioni. Sono stati registrati aumenti in 14 paesi OCSE, mentre l'inflazione è diminuita in 21 paesi ed è rimasta stabile nei restanti 3 paesi. L'inflazione è stata inferiore al 10% in tutti i paesi tranne la Turchia.L'inflazione al netto di alimentari ed energia () è rimasta sostanzialmente stabile al 6,7% a dicembre, ancora 0,7 punti percentuali (p.p.) sopra l'inflazione complessiva. Il calo dell'ha rallentato rispetto agli ultimi mesi, attestandosi al 6,7% a dicembre dopo il 7,1% a novembre. Ciononostante, in 31 paesi OCSE si è registrato un calo dell'inflazione alimentare. L'nell'OCSE è rimasta negativa per l'ottavo mese consecutivo.L'inflazione OCSEè stata di circa 2,5 punti percentuali inferiore alla media annuale del 2022 (6,9% rispetto al 9,5%), guidata principalmente dalla deflazione energetica (-0,9% media annua nel 2023 rispetto al 29,6% nel 2022). Anche l'inflazione alimentare dell'OCSE nel 2023 è stata inferiore al livello del 2022, ma è rimasta superiore al 10%. Al contrario, l'inflazione core dell'OCSE è stata più elevata nel 2023 rispetto al 2022 (7,0% nel 2023 e 6,7% nel 2022), raggiungendo il tasso medio annuo più alto dal 1990.A dicembre 2023, l'inflazione su base annua nelè rimasta sostanzialmente stabile al 3,2%, rispetto al 3,1% di novembre. L'aumento maggiore è stato registrato in Germania, dove l'inflazione è salita al 3,7% a dicembre dal 3,2% di novembre, riflettendo un effetto base dovuto a una misura una tantum sulle bollette del gas e del riscaldamento a dicembre 2022. Aumenti più contenuti sono stati osservati in Canada, Francia e Stati Uniti, mentre è diminuito in Giappone per il secondo mese consecutivo.Nell', l'inflazione su base annua misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) è salita al 2,9% a dicembre dopo essere diminuita per diversi mesi, principalmente a causa del rallentamento della deflazione energetica. Sia l'inflazione alimentare che quella core hanno continuato a diminuire. Nel gennaio 2024, la stima flash di Eurostat indica un leggero calo dell'inflazione complessiva (al 2,8%) e dell'inflazione core dell'area euro.Nel, l'inflazione su base annua è salita al 6,5% a dicembre (dal 5,8% di novembre), il livello più alto da aprile. L'inflazione è diminuita in Sud Africa, Indonesia e Arabia Saudita, ma ha continuato a salire in Argentina. In Cina l'inflazione è rimasta negativa per tre mesi consecutivi. Sostanzialmente stabile in Brasile e India.