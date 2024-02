Seduta positiva a New York con focus sulle trimestrali

Ford Motor

(Teleborsa) -, con. Tra i titoli sotto osservazione ci sono, dopo che la casa automobilistica ha aumentato il dividendo del primo trimestre e ha deciso di ridurre gli investimenti in nuova capacità per veicoli elettrici in perdita, e, che ha registrato una trimestrale deludente per la difficoltà di competere con i rivali più grandi per i ricavi pubblicitari digitali.Tra le altre società che hannoha previsto profitti core migliori delle attese nel primo trimestre,ha peggiorato la guidance nonostante una trimestrale oltre le attese, eha segnalato un utile in calo nel quarto trimestre ma un AUM in crescita.Sul, è aumentato il deficit commerciale americano nel mese di dicembre 2023, mentre le richieste di mutui settimanali sono tornate a crescere nell'ultima settimana.Guardando aidel listino USA, il, che avanza a 38.669 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.988 punti. In denaro il(+0,84%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,99%),(+0,97%) e(+0,79%).del Dow Jones,(+1,93%),(+1,92%),(+1,56%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,71%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,31%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,80%),(+4,84%),(+4,03%) e(+3,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,71%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,70%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,37%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.