Banco Desio, utile 2023 a 240 milioni sopra target piano

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con unconsolidato pari a 240,4 milioni in forte crescita rispetto al 2022 (+195,1%),2020-23, supportato da poste straordinarie pari a 129,1 milioni, con(+13,8 pts sul 2022).Solida performance operativa sostenuta dalla crescita dei(+19,5%) con(+30,9%) e commissioni nette (+4,3%) in aumento; margine operativo a 260,2 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto al 2022 (+22,1%).ratio al 57,6% (-1,5 pts sul 2022), NPL ratio stabile e coverage in ulteriore miglioramento.Fortedel Gruppo Banco Desio con CET1 al 17,19% (ex 14,77%) e TCR al 17,97% (ex 14,77%).Proposta di destinazione dell’Utile netto agli Azionisti di 0,2634 euro per azione conal 7,83%.ordinaria a 11,7 miliardi di euro (+1,5%) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso dell’anno per 1,7 miliardi di euro.in aumento pari a 14,8 miliardi (+16,9%), mentre laè pari a 20,1 miliardi (+17,5%, di cui clientela ordinaria in aumento del 25,1%).