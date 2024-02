BPER, Barclays: risultati forti, distribuzione sotto tono

Barclays

BPER Banca

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la" sul titolo, che ieri sera ha comunicato i risultati 2023 . Gli analisti scrivono che i risultati del quarto trimestre sono stati ottimi in tutte le linee di conto economico e le previsioni per il 2024 sono state migliori di quanto atteso.Tuttavia, il"è statononostante un solido rapporto CET1 - si legge in una nota - Ciò potrebbe causare debolezza a breve termine". Barclays ha aumentato le stime sull'utile netto rettificato 2025-26 del +2%, principalmente a causa di un NII più elevato e di una riduzione delle rettifiche di valore.Per il, BPER NII stabile o leggermente in calo su base annua; commissioni più elevate su base annua; costi stabili su base annua; CoR stabile su base annua a circa 50 punti base; utile netto di circa 1,3 miliardi di euro (in linea con il 2023 rettificato); coefficiente CET1 superiore al 14,5%.Viene fatto notare che BPER non ha commentato il dividend payout, ma ha suggerito che potrebbe esserci una crescita lineare verso l'obiettivo del piano formale del 50% per il 2025 (Barclays prevede il 40% per il 2024) e ha anche menzionato che un possibile nuovo piano aziendale potrebbe essere annunciato dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione di aprile (nessuna data o mese ancora impostato), che potrebbe affrontare questo argomento. Per BPER ildi per sé, ma anche(M&A vs distribuzione).