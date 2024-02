Direttiva CSRD, accordo tra Parlamento Ue e Consiglio su proroga di 2 anni per alcuni settori

(Teleborsa) - Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una direttiva sui termini per l'adozione di standard di reporting diper determinatie per alcune imprese di paesi terzi che modifica la direttiva sul(CSRD). L’accordo odierno darà più tempo alle aziende per prepararsi aglisettoriali europei di reporting di sostenibilità (ESRS) e agli standard specifici per le grandi aziende extra-UE, che saranno adottati nel giugno 2026, due anni dopo rispetto alla data originariamente prevista."Promuovere la competitività europea è un pilastro fondamentale della Presidenza belga e un modo per raggiungere questo obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. L’accordo odierno limita i requisiti di rendicontazione al minimo e dà alle aziende il tempo di implementare l’ESRS e prepararsi per gli standard settoriali europei di rendicontazione sulla sostenibilità", ha dichiarato, vice primo ministro belga e ministro delle finanze.Il diritto dell’UE prevede che ledivulghino informazioni suie sullederivanti da questioni sociali e ambientali per aiutare gli investitori, la società civile, i consumatori e le altre parti interessate a valutare la sostenibilità verde e sociale delle loro attività. Il 31 luglio 2023 la Commissione ha adottato i primi standard e norme trasversali per tutti i temi della sostenibilità per facilitare tale rendicontazione. A questi devono seguire standard specifici del settore, standard per le PMI e standard per le aziende di paesi terzi con undinell’UE e che hanno almeno una filiale o filiale nell’UE. Tutti questi nuovi standard erano previsti per il 30 giugno 2024.La direttiva concordata dai colegislatori rinvia l'adozione delle nuove norme al. Ciò consentirà alle aziende di concentrarsi sull'attuazione della prima serie di. Concederà inoltre più tempo per sviluppare standard di sostenibilità specifici per settore nonché standard per specifiche aziende di paesi terzi. La data di applicazione per le società di paesi terzi rimarrà l'anno finanziario 2028, come stabilito nel CSRD.L’sostiene gli obiettivi della proposta della Commissione ma modifica la natura giuridica del testo (da decisione della Commissione a direttiva) per rispettare la base giuridica della proposta. Suggerisce inoltre che la Commissione pubblichi otto standard di rendicontazione settoriali non appena saranno pronti prima della nuova scadenza del 30 giugno 2026. Gli Stati membri non avranno bisogno di recepire questa direttiva, poiché le modifiche mirate riguardano il potere di adottare atti delegati concesso alla Commissione.L'accordo provvisorio raggiunto con ildeve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.