Eurozona, BCE: stagnazione in ultimo trimestre, verso crescita a inizio 2024

(Teleborsa) - È probabile cheabbia registrato unae i dati in arrivo continuano a segnalare debolezza nel breve termine, anche se alcuni indicatori segnalano una ripresa della crescita in un prossimo futuro. Lo afferma la Banca centrale europea () nell'pubblicato oggi. "I dati più recenti mostrano segnali di un modesto rafforzamento della crescita nel primo trimestre del 2024", si legge nel report.Viene osservato che il. Il tasso di disoccupazione, al 6,4% a novembre, è tornato al livello più basso dall'inizio dell'euro e sempre più lavoratori sono entrati nella forza lavoro. Allo stesso tempo, la domanda di lavoro sta rallentando e vengono pubblicati meno posti vacanti.Secondo la BCE, ilegate all'energia per evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche a medio termine. Le politiche fiscali e strutturali dovrebbero essere progettate per rendere l'economia dell'area dell'euro più produttiva e competitiva, nonché per ridurre gradualmente gli elevati rapporti di debito pubblico. Le riforme strutturali e gli investimenti per migliorare la capacità di offerta dell'area euro - che sarebbero sostenuti dalla piena attuazione del programma Next Generation EU - possono contribuire a ridurre le pressioni sui prezzi nel medio termine, sostenendo al contempo le transizioni verde e digitale.Francoforte prevede chepoiché gli effetti dei passati shock energetici, dei colli di bottiglia dell'offerta e della riapertura dell'economia post-pandemia si affievoliranno e una politica monetaria più restrittiva continuerà a pesare sulla domanda.Secondo l'Economic Bulletin, i. La crescita potrebbe essere inferiore se gli effetti della politica monetaria si rivelassero più forti del previsto. Anche un'economia mondiale più debole o un ulteriore rallentamento del commercio globale peserebbero sulla crescita dell'area euro. La guerra ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e il tragico conflitto in Medio Oriente sono le principali fonti di rischio geopolitico.includono l'acuirsi delle tensioni geopolitiche, soprattutto in Medio Oriente, che potrebbero spingere al rialzo i prezzi dell'energia e dei trasporti nel breve termine e ostacolare il commercio globale. L'inflazione potrebbe anche rivelarsi più elevata del previsto se i salari aumentassero più del previsto o se i margini di profitto si dimostrassero più resilienti.