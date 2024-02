Ex Ilva, Urso: confronto tra gli azionisti ancora in corso

(Teleborsa) - "Quello che a me ha stupito è apprendere che l'amministratore delegato di un'azienda così importante e significativa non sia nemmeno venuta in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere", ha dichiarato il Commissione Industria del Senato,. "Queste informazioni - ha aggiunto - non sono state date nemmeno al socio pubblico, ne ai commissari titolari degli impianti quando le hanno richieste durante la loro visita". "Quello che utile e necessario è che ci sia la piena partecipazione di tutti, io mi sono augurato qui che tutto il sistema Paese si muova insieme per salvaguardare un asset così importante, mostrando così che il Paese ha una chiara politica industriale, chiara e condivisa. E per fare questo e' necessario che tutti collaborino fornendo le informazioni necessarie", ha concluso.Riguardo al confronto tra gli azionisti dell'ex-Ilva, Urso ha precisato che è ancora in corso, ma nel frattempo la strada dell'amministrazione straordinaria è stata aperta e confermata dal Tribunale. Ha aggiunto che, in mancanza di altre soluzioni significative per il rilancio industriale e occupazionale del sito siderurgico, si procederà in quella direzione dopo aver salvaguardato i crediti dell'impresa.