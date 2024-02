Farmacosmo interrompe partnership con G&Ph per divergenze nelle strategia

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, haper la. Alla data odierna, Innovation Pharma è controllata al 67% da Farmacosmo e al 33% da G&Ph Holding, e a sua volta controlla il 100% di GPharma1, il 100% di GPharma2 e il 67% di Farmacia De Leo.Al perfezionamento dell'operazione: G&PH arriverà a detenere il 100% di Innovation Pharma e delle relative controllate GP1 (Farmacia Torino) e GP2 (Farmacia Verbania); Farmacosmo il 67% di Farmacia De Leo. L'operazione non apporta alcun cambiamento all'esecuzione della strategia del piano industriale, con particolare riguardo alla creazione di una rete di farmacie/parafarmacie nelle principali città italiane, si legge in una nota, ma è volta ad una"Farmacosmo ha deciso di dismettere la propria partecipazione in Innovation Pharma con l'obiettivo di razionalizzare i propri investimenti fatti nel mondo delle farmacie fisiche - ha commentato l'- La strategia di acquisizione di ulteriori farmacie fisiche in partnership con G&Ph, è risultata più complessa: di recente, il nostro socio. Alla luce di tali circostanze abbiamo, dopo attente riflessioni, nel comune interesse delle parti, valutato l'interruzione della nostra partnership: Farmacosmo continua il focus sulle grandi città idonee ad intercettare il traffico digitale, nel quale siamo specialisti".Farmacosmo vende a favore di G&Ph le proprie quote di Innovation Pharma ad un valore pari a circa 5,82 milioni di euro; e contestualmente Innovation Pharma vende a favore di Farmacosmo le proprie quote di Farmacia De Leo ad un valore pari a circa5,31 milioni di euro. Nel 2022, i KPI delle Farmacie di Torino e Verbania rappresentanoe un EBITDA leggermente positivo.