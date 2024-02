MPS, Equita aumenta target price e conferma Hold

Equita

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,60 euro, +19%) ilsu, confermando lasul titolo a "", dopo che ieri l'istituto senese ha fornito indicazioni supportive sull'evoluzione del business, e in particolar modo sulla capacità di generazione organica di capitale della banca e, conseguentemente, di remunerazione degli azionisti.Dopo la call, il broker ha2024/2025 del 6%/3%. In particolare, sul 2024 incrementa leggermente l'NII per riflettere le indicazioni della società, e dopo la buona performance del 4Q23, ha alzato leggermente il contributo da commissioni. Sul 2025, stima un pre-tax profit in area 1,2 miliardi di euro senza assumere ulteriori rilasci di riserve. La revisione sul 2025 è invece guidata da maggiori fees e minori oneri sistemici, che compensano un CoR leggermente più elevato."Apprezziamo l'elevata posizione di capitale di MPS e il miglioramento della performance operativa - si legge nella nota - Il titolo si caratterizza per una(dividend yield 2024 14%) e. Tuttavia, confermiamo Hold in ottica relativa, confermando la preferenza verso nomi che riteniamo più resilienti in termini di profittabilità anche in un contesto di mercato meno favorevole di quello attuale".