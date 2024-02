Senato Usa boccia disegno di legge da 118 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e crisi migranti

(Teleborsa) - Ildegliha bocciato ildache univa la sicurezza del confine e la stretta suicon gli aiuti per(60 miliardi) e(12 miliardi). La legge era stata sostenuta anche dal presidente Joe Biden. Lasi è conclusa 49 a 50 – il quorum era fissato a 60 voti – con quattro senatori repubblicani che hanno votato a favore: Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford e Mitt Romney. Hanno invece votato contro la misura l'indipendente Bernie Sanders, contrario agli aiuti a Israele, e i senatori democratici Ed Markey, Bob Menendez, Alex Padilla e Elizabeth Warren.Da mesi i repubblicani insistono sul legare qualsiasi ulteriore aiuto ai due alleati degli Stati Uniti alla crisi di migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico, una delle principali preoccupazioni dei suoi elettori. Molti repubblicani hanno comunque rifiutato il pacchetto di, anche se conteneva molte delle loro priorità, spinti a respingere qualsiasi compromesso dall’ex presidente, impegnato nell'inizio della sua duraper leche si terranno nel prossimo novembre, in cui l'immigrazione rappresenta un tema chiave. "Solo un pazzo o un democratico della sinistra radicale, potrebbe votare questa orribile legge", ha scritto l'ex presidente sul suo social Truth prima della votazione.L'esito del voto era stato previsto dal leader della maggioranza democratica al Senato,, che ha votato no per ragioni tecnico-procedurali. Questo gli permetterà di presentare una nuova mozione, chiedendo di votare un pacchetto che comprenderà solo i fondi per l'Ucraina, Israele e altre priorità di politica estera, senza legarle alle misure anti migranti sul confine meridionale, come era stato inizialmente chiesto dai repubblicani."Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere", ha commentato. I repubblicani hanno fatto marcia indietro perché "sono stati minacciati da Donald Trump", ha aggiunto Biden in un incontro con un gruppo di donatori a Manhattan, ha fatto sapere la Cnn.