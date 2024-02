TISG, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 11,0 euro) ilsu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, mantenendo ilsul titolo a "". L'aggiornamento della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha pubblicato risultati preliminari 2023 che hanno soddisfatto o superato le linee guida aziendali e le aspettative del mercato.Inoltre, la società ha tenuto ieri un, aggiornando il mercato sull'intera gamma di iniziative in corso e prospettive future. Il management ha delineato gli obiettivi per il 2024 e il 2025, che "riteniamo siano sicuramente raggiungibili e lascino", sottolinea il broker."Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia più alta del settore della nautica da diporto, al suo business e alle sue strutture uniche e complete, nonché all'elevata visibilità sulle prospettive e alla generazione di cassa confermata negli obiettivi aziendali, TISG sembra- si legge nella ricerca - La chiara opportunità di sfruttare ulteriori opportunità attraverso i marchi Perini Navi e Picchiotti, così come nuovi progetti semi-custom, aggiungono ulteriore vantaggio alla storia".