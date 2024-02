UniCredit accompagna la crescita del Gruppo Emak: finanziamento da 15 milioni di euro

UniCredit

(Teleborsa) -supporta ilin un’operazione di consolidamento della crescita. La banca, infatti, ha erogato un finanziamento difunzionale alla copertura del fabbisogno finanziario per la recente acquisizione di PNR, realtà attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per il lavaggio industriale. Il finanziamento è stato realizzato con il supporto della struttura Corporate Lending Centro Nord di UniCredit ed il network Corporate Key Client Centro Nord.Nel dettaglio, a gennaio la società Tecomec Srl, controllata di Emak, ha effettuato attraverso l’utilizzo di provvista del Gruppo ildell’acquisizione del, che ha il suo quartier generale a Voghera ed è composto da cinque società presenti in Europa (Italia, Germania, Francia e Polonia) e negli Usa. Successivamente, nell’ambito del programma di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione del Gruppo, l’operazione è stata supportata da UniCredit attraverso l’erogazione del finanziamento da 15milioni di euro con durata di 6 anni.Il Gruppo PNR, oggetto dell’acquisizione, è riconosciuto come un player di riferimento nelladi componenti per il lavaggio industriale con applicazioni in diversi settori come l’industria metallurgica, cartaria, chimica, farmaceutica e alimentare. Nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di oltre 15 milioni di euro. L’operazione di acquisizione rientra nella strategia di crescita per linee esterne del Gruppo volta all’ampliamento e al completamento della propria gamma prodotti.Il CEO del Gruppo Emak,, ha così commentato: “Grazie a questa operazione il Gruppo acquisisce uno specifico know-how nel segmento Componenti e Accessori che ci permetterà di ampliare la gamma prodotti offerta ai nostri clienti attuali e di entrare in nuovi settori sinergici con le attuali aree di business”., Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “Prosegue il nostro impegno al fianco di Emak, in un’operazione che segna un passaggio importante nel consolidamento della sua crescita in settori ad alto potenziale di sviluppo. Ciò conferma la nostra determinazione nel supportare le eccellenze produttive italiane, per aiutarle a creare valore in un’ottica di rafforzamento della propria leadership sul mercato. Come banca di riferimento delle imprese del territorio ci impegniamo a sostenere le loro ambizioni e ad accompagnare l’espansione del loro business”.