Wall Street cauta. S&P500 sfiora 5.000 punti

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

informatica

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Walt Disney

McDonald's

Salesforce

Chevron

Amgen

Verizon Communication

Johnson & Johnson

Merck

Marvell Technology

Globalfoundries

MongoDB

ON Semiconductor

Paypal

O'Reilly Automotive

Comcast Corporation

Astrazeneca

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 38.659 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.994 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,37%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,12%).Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali, finora nel complesso positiva. Gli investitori, infatti, sembrano concentrarsi sugli utili societari mettendo in secondo piano il probabile rinvio dei tagli ai tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.(+0,98%) e(+0,77%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,39%),(-0,59%) e(-0,57%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+13,72%),(+1,11%),(+1,05%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+7,70%),(+6,52%),(+4,83%) e(+4,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,72%.Scende, con un ribasso del 4,30%.