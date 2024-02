Istat, il 2023 chiude in calo del 2,5%. Dicembre in recupero (+1,1%)

(Teleborsa) -si chiude con unarispetto all’anno precedente nonostante il recupero registrato a dicembre. "La dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per quasi tutti i mesi del 2023", spiega, che ha pubblicato oggi i dati relativi all'ultimo mese dell'anno., l’indice destagionalizzato della produzione industriale avrebberispetto a novembre, mentre nellasi registra unarispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile mostra un marcato aumento congiunturale per i beni di consumo (+3,0%) e una crescita più contenuta per i beni strumentali (+1,6%) e i beni intermedi (+0,8%); viceversa, si osserva una diminuzione per l’energia (-2,0%)., la variazione tendenziale a dicembre 2023 segna(i giorni lavorativi di calendario sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2022). Si registrano incrementi tendenziali solo per i(+0,7%); calano, invece, i(-1,3%) e in misura più accentuata i(-3,3%)(-4,4%).che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke e(+6,0%), la fabbricazione di(+5,5%) e le industrie(+2,6%). Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-10,0%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-4,5%) e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (-3,3%).