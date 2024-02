IVECO balza in scia risultati 2023 e guidance

Iveco

(Teleborsa) - Fra le blue chips protagonista, che mostra un'ottima performance del +7,69%, dopo la pubblicazione di risultati in forte crescita e le previsioni ottimistiche per il 2024. La società ha chiuso il periodo con un utile in aumento a 3521 milioni di euro e ricavi in crescita del 12,)%. L'outlook 2o24 è sostanzialmente allineato al 2023ed il management ha proposto un dividendo di 0,22 euro ed un buyback azionario di 130 milioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,81 Euro. Rischio di discesa fino a 10,35 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11,27.