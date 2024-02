Magis revoca incarico di operatore specialista a CFO SIM

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha comunicato l'La società staspecializzati al fine di individuare il soggetto che subentrerà a CFO SIM, che proseguirà nell’incarico sino al 7 maggio 2024, si legge in una nota.