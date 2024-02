Medici famiglia, siglata ipotesi accordo: da aumenti ad arretrati, le novità

(Teleborsa) - Dopo 6 anni di attesa, arriva il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale (Acn) di medicina generale e continuità assistenziale 2019-2021, che interessa 40.000 medici di famiglia e oltre 10.000 medici ex guardie mediche:. L'ipotesi di Accordo è stata sottoscritta da sindacati e Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).che arriva dopo due anni di lavoro, sottolinea Domenico Proietti, segretario generale della Uil-Fpl, "è un risultato importante e prevede aumenti contrattuali del 3,78% con i relativi arretrati e maggiori tutele sulla disciplina della maternità"., sottolinea il segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, "recuperiamo buona parte del ritardo accumulato negli anni, aggiornando i compensi al 2021 e recuperando 5 anni di arretrati: parliamo di più di 700 milioni, ovvero circa 15 mila euro di arretrati per un medico massimalista, soldi accantonati negli anni dalle regioni e che non aumentano la spesa pubblica già prevista". Inoltre, "per la prima volta sono state negoziate risorse nuove, ovvero quelle stanziate per le certificazioni Inail, e soprattutto l'importante incremento dellaAltra novità l'attuazione del Ruolo Unico, garantendo a ogni medico il tempo pieno.Attenzione anche alla qualità di vita dei medici di base: