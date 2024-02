Personale Ata: confronto per sblocco posizioni economiche e carriera. Anief sempre in prima linea

(Teleborsa) -, è tornato a parlare delin seguito all’incontro presso il, e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 19/21 per discutere dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all’art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche [art. 30, comma 9, a6] e dei criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione, in particolare i passaggi di Area del personale ATA) [art. 30, c. 9, a4].Anief è statacon il Presidente Marcello Pacifico, la segretaria generale Chiara Cozzetto, Cristina Dal Pino responsabile nazionale della Consulta ATA e Alberico Sorrentino del Dipartimento nascente Condir DSGA.Ai microfoni di Teleborsa, il leader della giovane organizzazione sindacale ha affermato che "come Aniefal tavolo contrattuale per salvare innanzitutto le posizioni economiche che erano scomparse nel testo base proposto in Aran e poi per sbloccare una situazione che era ferma dal 2011., secondo i calcoli che avevamo fatto rispetto a soldi che erano stati impegnati ma non spesi, con una procedura anche più snella per rimettere finalmente in moto quel meccanismo di carriera all'interno del personale ATA e di valorizzazione professionale"."Oltre a questo però c'è l'importante lotta che abbiamo fatto per i facenti funzione che sono più di 2 mila.. Di quei 38 milioni che erano stati stanziati per far ripartire le progressioni economiche, anche di questo stiamo parlando al Ministero, per trovare quanto prima una soluzione per attivare quei posti dei funzionari che saranno inseriti all'interno delle elevate qualificazioni", ha concluso il sindacalista autonomo.