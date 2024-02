Saras, "discussioni in corso" con Vitol ma ipotesi stampa "non realistiche"

(Teleborsa) - "Con riferimento agli articoli di stampa relativi alla partecipazione detenuta dagli azionisti. di Massimo Moratti,., gli stessi comunicano che, ancorché esistano, le affermazioni di stampaE' quanto si legge in una nota di Saras in risposta ai rumors odierni, che hanno fatto impennare i prezzo delle azioni quotate in Borsa. "Gli azionisti - conclude la nota -degli stessi e di SARAS",