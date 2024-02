Simone acquista piattaforma "Posizioni Aperte"

Simone,

(Teleborsa) -società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver acquistato il dominio www.posizioniaperte.com.L’investimento èper la società in quantodel gruppo, un obiettivo già dichiarato in fase di IPO e in linea con le strategie di crescita delineate dall’azienda. Inoltre, il nuovo dominio permetterà a Simone di, oltre al suo tradizionale mercato delle persone che ricercano un impiego presso la Pubblica Amministrazione, anche laNel periodo ottobre-dicembre la piattaformaha registrato circa, che rappresentano il 20% della somma del traffico dei due principali domini del Gruppo, i.e. “Edizioni Simone” e “Simone Concorsi”.