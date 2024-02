Turismo, Nicola Ciccarelli eletto presidente di Fontur

(Teleborsa) -è stato eletto presidente diil Fondo di assistenza sanitaria integrativa che opera a sostegno dei dipendenti delle aziende associate ad Aica e Federturismo. L’elezione è avvenuta a margine dell’Assemblea dei soci Fontur, che si è svolta lo scorso 31 gennaio.Presidente del gruppo Swadeshi Hotels e di Club 41 Italia, vicepresidente di Confindustria Alberghi,"Metterò a disposizione del Fondo la mia esperienza e l’impegno nel settore alberghiero e turistico", le parole del neopresidente. "C’è molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per continuare a fornire ai lavoratori delle aziende associate le migliori soluzioni per l'assistenza sanitaria integrativa".Fontur è uno strumento di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle aziende associate ad Aica e Federturismo. Il Fondo si impegna a garantire trattamenti sanitari integrativi di qualità, andando oltre le prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il suo obiettivo principale è migliorare le condizioni lavorative nel settore, mantenendo al contempo un impatto controllato sui costi del lavoro, grazie a regimi agevolati previsti per i fondi di assistenza sanitaria. Le aziende socie del fondo includono Aica, Federturismo, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.