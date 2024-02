Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

telecomunicazioni

utilities

Walt Disney

American Express

Chevron

McDonald's

Walgreens Boots Alliance

Amgen

Verizon Communication

Boeing

Globalfoundries

ON Semiconductor

Marvell Technology

MongoDB

Paypal

Moderna

Comcast Corporation

Astrazeneca

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.726 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.998 punti.In moderato rialzo il(+0,36%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,53%),(+0,60%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,66%.Tra i(+12,35%),(+1,60%),(+1,50%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,21%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Tra i(+5,85%),(+5,46%),(+5,20%) e(+4,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,54%.In perdita, che scende del 5,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,77 punti percentuali.