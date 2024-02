WINDTRE premiata agli MF Insurance Awards 2024

(Teleborsa) -organizzato dagruppo Class Editori, in virtù dell'innovativo approccio nell’integrare il proprio business model con le dinamiche dell'industria assicurativa.L’azienda si è aggiudicata il 'Premio speciale New Player', nell’ambito della 22/esima edizione degli MF Insurance Awards, assegnati ieri a Milano alle realtà che hanno raggiunto risultati di eccellenza. Dopo connessioni ed energia, i, per essere sempre più vicino alle esigenze delle famiglie. Un’evoluzione che dà concretezza al company purpose, che vede l’azienda da sempre impegnata nell’eliminare qualsiasi distanza tra le persone., che ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato che riteniamo la prima tappa di un percorso che vogliamo intraprendere con i player italiani, per raggiungere l’obiettivo comune di aumentare la penetrazione sul mercato. Questo riconoscimento conferma l'impegno costante di WINDTRE nell’offrire un portafoglio di servizi sempre più ampio, per essere un alleato al fianco dei nostri clienti e soddisfare i loro bisogni, dall’energia alla protezione, passando ovviamente per la comunicazione".