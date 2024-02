Assiom Forex, Mocio: mercati europei rimangono estremamente frammentati

(Teleborsa) - "L'economia dell'Unione Europea è comparabile per dimensioni a quelle degli Stati Uniti, ma al contrario, la: pari a solo il 66% del PIL dell’Eurozona, rispetto al 188% per quella americana. Di conseguenza, il peso dei listini europei sulla capitalizzazione globale è pari a solo il 13%, mentre le borse americane ne rappresentano il 50%". Lo ha affermato, presidente di Assiom Forex, durante il congresso annuale dell'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in corso a Genova."Purtroppo, andiamo in senso contrario - ha spiegato - la raccolta di capitale attraverso IPO è drasticamente diminuita nel 2023, non solo a causa di fattori contingenti: è in atto una chiara tendenza, che vede un"."Tra le motivazioni di fondo di questa tendenza vi è il potenziale di una raccolta superiore e di una crescita maggiore delle valutazioni nei mercati statunitensi, che beneficiano di un ampio pool di capitali di investitori internazionali", secondo Mocio, e quindi ", ma i mercati europei rimangono estremamente frammentati"."La, rendendole meno competitive e attraenti: manca, in buona sostanza, l'infrastruttura che consenta alle aziende europee di raggiungere la massa critica necessaria per competere a livello globale", ha sottolineato.A 30 anni dall'istituzione del mercato interno e a 25 anni dall'entrata in vigore dell'euro, "è giunto il momento per l'Unione Europea di, per garantire una crescita robusta e sostenibile nel lungo periodo", ha sostenuto."Sui temi della "competitività e della crescita" e della "Capital Markets Union" sono in corso approfondimenti specifici - richiesti dalla Commissione Europea, ed affidati, tra l'altro, a due illustri italiani; come operatori dei mercati stiamo collaborando attivamente per la buona riuscita di tali iniziative", ha detto Mocio."Per quel che concerne la transizione digitale siamo già positivamente colpiti dal fatto che l'Europa abbia già acquisito una posizione di: attraverso il Digital Finance Package - che include il regolamento sull'intelligenza artificiale - il Pilot Regime e il MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation)", ha aggiunto.