ADR festeggia 50 anni, Troncone: "Piano di sviluppo da 9 miliardi di euro. Guardiamo al futuro con ottimismo"

(Teleborsa) - "I 50 anni e il nuovo logo, più dinamico, stanno a significare simbolicamente per Adr il voler guardare avanti al futuro con ottimismo e spinta. Abbiamo rivisto il nostro logo, non stravolgendolo, ma dando più dinamicità e proiezione verso il futuro. Questo vuol dire lavorare sulle solide basi che abbiamo costruito negli ultimi dieci anni con 2,5 miliardi di investimenti, una grande crescita di Fiumicino, livelli qualitativi al top in Europa e a livello globale. Ma vuol dire anche continuare sulla strada degli investimenti che stiamo proseguendo al ritmo di 3-400 milioni di euro all'anno". È quanto ha affermato l', a margine delle"Abbiamo un piano di sviluppo da 9 miliardi di euro, completamente autofinanziato, che speriamo possa avere la luce verde dalle Autorità preposte. Porterà Fiumicino a gestire i flussi del traffico del futuro: prevediamo un raddoppio potenziale da qui al 2045. Per allora dobbiamo essere pronti"."Rivendichiamo la necessità di coniugare lo sviluppo alla crescita con la transizione ambientale. Le aree più ideologizzate vedono il trasporto aereo come un settore che deve ridursi, volando meno. Questa per noi è la strada da non percorrere: ci troveremmo con un settore più piccolo ma sicuramente più 'sporco'. Dalla crescita si possono, invece, trarre la linfa e le risorse necessarie – che il settore è in grado di produrre – da veicolare sui grossi e onerosi capitoli di spesa della transizione. Quella del settore aereo è una transizione complessa che necessita di tutte le energie. Energie che devono essere prese dalla crescita"."La collaborazione deriva dalla nostra ampia capacità di fare assi di cooperazione con le Istituzioni in questo caso con il Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno, con il quale abbiamo già ottenuto un grande risultato portando nel Terminal 1 dell'aeroporto il Salvator Mundi, l'ultimo capolavoro di Gianlorenzo Bernini, adesso abbiamo le tre vetrate istoriate di Giotto. Per noi è molto importante far emergere la bellezza italiana al cospetto di un notevole flusso di possibili nuovi spettatori, anche internazionali, fino a 150mila passeggeri al giorno in alta stagione: una vetrina molto potente per dare ai nostri passeggeri la possibilità di fare nuove esperienze, nuove scoperte che fanno parte del loro viaggio".