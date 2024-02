ADR, Zangrillo: "Aeroporto di Fiumicino volano di crescita"

(Teleborsa) - "L'aeroporto Leonardo Da Vinci non è soltanto il posto degli arrivi e delle partenze, ma rappresenta un vero e proprio hub di innovazione capace di mettere in connessione la ricerca, l'arte e la musica. Dove è possibile incontrarsi per lavoro, scambiarsi idee e progetti. In questo modo viene offerta una spinta notevole al tessuto produttivo della Capitale d'Italia essenziale per le sfide che si pongono davanti alla città come il Giubileo. Con riconoscenza per il lavoro svolto in questi primi 50 anni, auguro ad Aeroporti di Roma di continuare a raggiungere sfide importanti come volano di crescita, non solo per il nostro Paese, ma anche e soprattutto in ottica internazionale, contribuendo a costruire nuovi collegamenti e a ridurre le distanze". Lo ha affermato ilintervenendo questa mattina alla"La sfida futura – ha sottolineato– è quella di confermare questo scalo come un punto di riferimento importante nel cuore dell'Europa. L'Italia ha l'ambizione di essere un punto di riferimento fondamentale nel Mediterraneo e per il nostro continente. In tale scenario poter disporre di uno scalo come quello di Fiumicino, uno scalo così importante, uno scalo che in questi anni ha coltivato l'eccellenza, è fondamentale. Abbiamo l'appuntamento più immediato che è quello del del Giubileo ma in realtà noi abbiamo un obiettivo molto più ambizioso che è quello di ribadire il ruolo di protagonista dell'Italia nello scenario internazionale e nel nel Mediterraneo. È evidente che tutto questo è possibile soltanto se il nostro Paese è capace di dotarsi di infrastrutture adeguate ed avere un Hub internazionale come quello di Fiumicino, con le caratteristiche che ha saputo confermare e sviluppare questo aeroporto nel tempo, è una priorità irrinunciabile".