Enac, Di Palma: percorso liberalizzazione sistema aeroporti fortemente innovativo

(Teleborsa) - “Per me oggi è un grande privilegio poter parlare da Presidente dell’Enac in questo consesso. Una società di gestione come Aeroporti di Roma concretizza la visione di policy che avevamo individuato alla fine dello scorso millennio, quando mi venne affidato il compito di guidare il sistema aeroportuale italiano, fino a quel momento contraddistinto da un regime di monopolio, verso le regole del mercato con la privatizzazione e liberalizzazione del settore". Così il Presidente dell’Enacalle celebrazioni per il 50mo anniversario di, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del settore.Il Presidente Di Palma ha ricordato il percorso fortemente innovativo fatto dall’Enac, per portare il sistema dell’dal monopolio al mercato: "in questo contesto, ilfu lo strumento che permise di ricollocare il nostronel contesto europeo delle nuove regole. Il decreto, prevedendo una concessione di durata quarantennale, permise agli operatori privati di implementare nel lungo periodo investimenti strategici che condussero alla creazione di un nuovo modello di business contraddistinto da un bilanciamento tra interessi pubblici, privati ed economici"."Aeroporti di Roma, con il supporto di, rappresenta inoltre un simbolo di questo percorso di business equilibrato bilanciato dalla salvaguardia di interessi culturali e istituzionali che ha trasformato, in particolare, lo scalo di Fiumicino nell’apprezzato biglietto da visita del nostro Paese da parte dei passeggeri in transito – ha concluso il presidente dell'Enac –. Va quindi dato merito alla società di aver affiancato all’efficienza e alladell’aeroporto, la qualità dei servizi riservati aicon un’attenzione particolare alla passenger experience e con la possibilità di fruire di percorsi d’arte nei momenti di attesa o di transito a”.