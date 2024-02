Mundys, Massolo: "Canali aperti con il governo per piano sviluppo di Fiumicino"

(Teleborsa) - "Aeroporti di Roma rappresenta una delle punte di diamante del nostro Gruppo sul fronte dell'efficienza, dell'innovazione e della sostenibilità. È un gioiello della corona. Siamo orgogliosi, come azionisti di riferimento di ADR, di aver contribuito alla trasformazione di Fiumicino in uno dei migliori aeroporti del mondo. La nostra sfida ora è protesa al futuro, con la volontà di supportare ADR per la messa in campo del nuovo piano di sviluppo sostenibile. Sono attesi a Roma 100 milioni di passeggeri al 2046. Vogliamo lavorare insieme al Governo, alle autorità e a tutte le istituzioni competenti, per realizzare una grande operazione di sistema che porti benessere all'intero sistema economico nazionale". È quanto ha sottolineatoin occasione dei"Cinquant'anni – ha proseguito– sono evidentemente un traguardo molto importante. Denotano, visti i risultati, un lavoro molto intenso e molto proficuo fra tutte le componenti: il governo, le autorità locali, le autorità regolamentari e, soprattutto, le donne e gli uomini degli aeroporti di Roma questa, fantastica realtà aziendale pluripremiata a livello internazionale. Questo, tuttavia, non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza. Stiamo perseguendo un grande piano di sviluppo aeroportuale per i prossimi 25 anni con investimenti ingenti. Siamo da questo punto di vista a canali aperti con le autorità nazionali, con il governo, con le autorità locali, con le autorità regolamentari, per rendere veramente questo luogo, non una fortezza chiusa, ma un'integrazione con il territorio con la città, con l'Italia e con l'Europa. L'aeroporto di Fiumicino deve diventare uno snodo. Noi siamo passati, in 50 anni, da 10 milioni di passeggeri ai 45 milioni di passeggeri di oggi con un piano di sviluppo che prevede 90 milioni di passeggeri. Ovviamente senza che questo avvenga a danno di chi vicino all'aeroporto abita, vive, e svolge le proprie attività lavorative da e verso Roma"."Noi vogliamo lavorare con il governo, vogliamo lavorare per rendere questo aeroporto un progetto che sia nell'interesse collettivo con questo spirito di responsabilità sociale d'azienda che ci anima, con l'unanimità, la sintonia fra i nostri azionisti il gruppo Benetton, Blackstone, CRT. Chi gestisce l'aeroporto, e noi come holding, siamo a disposizione del governo per lavorare insieme e varare un piano di sviluppo che incorpori tutte queste finalità".