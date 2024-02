Ue, Gentiloni: servono strumenti comuni sennò non si va da nessuna parte

(Teleborsa) - Il Commissario europeo all'Economia,, ha dichiarato che in Europa "se non facciamo passi in avanti su coordinamento fiscale, messa in comune delle risorse, strumenti permanenti come NetGenEu, quasi tutte le cose di cui parliamo non vanno da nessuna parte". Intervenendo a un dibattito organizzato a Roma dalla Rappresentanza in Italia della Ue, Gentiloni ha aggiunto: "non possiamo continuare a essere la regina delle regolazioni se non mettiamo sul tavolo anche delle risorse comuni".Gentiloni ha citato una celebre frase dello statista francese(ex direttore del Wto), secondo cui l'Ue "non può essere l'unico erbivoro in un mondo di carnivori. Non disprezzo il fatto di essere regina delle regolazioni, noi facciamo gli standard regolatori e ad esempio negli Usa ci osservano, ma nel mondo dei carnivori non basta fare degli standard"."Non è un invito ad armarsi, qui si parla di competitività, di ricerca, eccetera. E per fare dei passi in più – ha aggiunto – servono strumenti die di".