Vigliotti (BEI): molto contenti dell'accordo con BPER, più finanziamenti a PMI

(Teleborsa) - "Oggi siamo qui a Milano per firmare due grandi finanziamenti con BPER Banca, un gruppo finanziario con cui abbiamo già lavorato in passato e - anche grazie a questa- siamo. Una garanzia per 150 milioni di euro che permetterà di offrire sempre maggiori finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle Mid Cap, che rappresentano l'ossatura portante dell'economia italiana; e una linea di credito di 500 milioni di euro - oggi ne abbiamo firmati i primi 200 milioni di euro - che è dedicata anche e soprattutto a sostenere le piccole e medie aziende e le Mid Cap nei loro processi di sostenibilità finanziaria, e parte di questa sarà dedicata anche al Mezzogiorno e alle zone di coesione". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), a margine della presentazione degli accordi da 650 milioni di euro tra BEI e BPER per sostenere l'erogazione di credito a PMI e Mid Cap."Obiettivi questi per la BEI molto importanti - ha proseguito - Noi siamo la banca del clima dell'Unione europea e, che non deve rappresentare un vincolo ma una grande opportunità anche per la riduzione dei costi delle imprese. Sappiamo quanto l'energia è diventata cara, quanto i costi dell'energia siano diventati importanti e quindi investire nell'efficientamento energetico, investire nell'innovazione e in tutti quei processi che possono ottimizzare la produzione, che possono essere più sostenibili nel lungo periodo, dà maggiori prospettive di crescita"."La BEI ha negli ultimi due anni sviluppato un nuovo prodotto, un, che è appunto un prodotto per, in modo che loro possano creare dei nuovi portafogli di prodotto - ha evidenziato Vigliotti - Questa è la prima operazione che facciamo in Italia e siamo molto contenti di farla con BPER Banca".