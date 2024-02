Acus e BTREES: sinergia tutta italiana per aiutare le imprese a trovare soluzioni del settore energetico

(Teleborsa) - Entrambe torinesi, entrambe nate start-up, entrambe aziende di consulenza di successo, ciascuna nel proprio settore. Quella traè una nuova partnership che nasce per rispondere alle richieste di un mercato – quello dell’– sempre più scosso dall’attualità e dalla molteplicità di player e variabili. Acus, che fin dalla nascita ha lavorato per aziende del settore dell’energia, propone servizi di consulenza e soluzioni applicative di digital innovation su misura per i propri clienti. BTREES è un’agenzia di comunicazione di riferimento per il territorio torinese e non solo, che ha sviluppato negli ultimi anni un forte know-how sul tema energia e ha all’attivo una proficua collaborazione con Billoo, uno dei protagonisti più innovativi del mondo energetico.La nuova sinergia tra le due realtàcon le discipline del marketing, della comunicazione digitale e interna e del branding, un binario fondamentale per tutti i player che vogliano affacciarsi sui nuovi orizzonti E&U. Una partnership commerciale che nasce in un momento di svolta per il settore energetico. La fine del mercato di maggior tutela (prevista a gennaio 2024 per quanto riguarda il gas e prorogata ad aprile per la luce) impone un cambio di passo importante.: "In un mercato sempre più articolato e complesso risulta fondamentale fornire servizi basati su due pillar: 'best of breed' da un lato e 'tech intensive' dall’altro. Questo postulato pone le basi per rispondere alle nuove sfide dettate dall’evoluzione della catena del valore: cambiamento dei bisogni dei consumatori – differente, consapevole ed attento alla sostenibilità ambientale –, digital innovation da parte delle aziende – omnicanale, interattiva e sicura –. Solo attraverso questa attenzione bimodale sarà possibile garantire ai soggetti coinvolti esperienze personalizzate ed immediate".Laparte dalla stessa visione del futuro: un territorio ricco di opportunità, di cui la creatività e il digitale saranno le coordinate fondamentali. "Le idee brillanti” – come le definiscono entrambe nel proprio statement – sono il trampolino di lancio verso il domani del settore E&U.: "La capacità di pensare fuori dagli schemi è una skill fondamentale per evolversi. Senza l’intermediazione di ARERA, i player dell’energia sono chiamati ad aderire a una nuova cultura del contenuto. In un settore frammentato, in continuo cambiamento e influenzato dall’attualità, diventa essenziale comunicare in modo non solo efficace, ma anche personale. Saper dare una voce chiara e forte, che possa distinguersi nel brusio".Acus è un’azienda che offre soluzioni innovative ai player del settore Energy & Utilities. Idea e sviluppa software proprietari, fornendo consulenza strategica, operativa ed IT&digital per i clienti. Nata nel 2008, oggi è una Spa e una PMI innovativa con oltre centoventi dipendenti. Ha sede a Torino, Milano e Genova.BTREES è un’agenzia di comunicazione parte di Gruppo Ebano. Nata nel 2015 e attiva oggi su quattro sedi: Torino, Biella, Reggio Emilia. Una squadra di professioniste e professionisti con competenze trasversali di branding, marketing, social e web, comunicazione ed evoluzione digitale.