Carlyle lancia nuova strategia di European Private Credit

Carlyle Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato ildi una(ETAC).Con 188 miliardi di dollari di asset in gestione, la piattaforma Global Credit di Carlyle sfrutta le sue dimensioni, la sua ampiezza di capacità e la sua piattaforma integrata per. La nuova strategia evergreen offre ai privati l'accesso a un'ampia gamma di strategie europee di credito privato per raggiungere l'obiettivo di generare reddito con particolare attenzione alla protezione dai ribassi, investendo direttamente in operazioni originate dalla piattaforma di credito globale di Carlyle.La strategia è progettata per generare reddito allocando tatticamente le attività inin cui Carlyle ha una comprovata esperienza negli investimenti: prestiti diretti, credito opportunistico e credito su beni reali.