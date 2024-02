Confindustria, corsa a quattro per la Presidenza

(Teleborsa) -. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sarebbero numerose quelle presentate, ma i papabili sono quattro e sui loro nomi dovrà convergere il sistema confindustriale, in seguito ad una scrematura fatta dai tre saggi.Fra i nomi più probabili, Presidente di Federacciai,, Amministratore delegato dell'azienda di famiglia Cartiera Mantovana,, vicepresidente di Confindustria con delega al Credito, e. Presidente di ERG e de Il Sole 24 Ore.Si partirà ora con lesui candidati, che oi tre saggi svolgeranno assieme al Consiglio etico e al Collegio speciale dei Probiviri,che farà tappa giovedì 15 a Milano, venerdì 16 a Bologna e venerdì 23 febbraio a Torino. Il 28 e 29 febbraio appuntamento a Roma nella sede di Confindustria, il 1° marzo ancora a Milano, presso Assolombarda, il 9 marzo a Padova e, da ultimo, l'11 marzo a Napoli. A quel punto saranno individuati i nominativi dei candidati più probabili che dovrannoed illustrare il proprio. Il nuovo leader di Confindustria si conoscerà solo il, quando i 184 membri del Consiglio generale effettueranno la, mentre l'elezione avverrà in occasione dell'o.Fra i quattro,, in seguito all'endorsement dell'AD di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, con il quale ha avuto rapporto essendo vicepresidente di Confindustria con delega al Credito. per lui tifano gli imprenditori di Emilia e Toscana, ma anche Lazio Veneto e larghe parti del Sud Italia., essendo alla guida di un grande gruppo e trovando l'appoggio di Assolombarda, del Piemonte e di parte del Veneto.Per il Presidente di Federacciai, c'è il sostegno di Brescia e Bergamo, della Toscana e del Mezzogiorno, mentre, nel segno della continuità, viene appoggiato dall'attuale Presidente Bonomi e potrebbe far confluire voti su uno degli altri papabili.