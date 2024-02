Corte Conti, Carlino: "Garantire riequilibrio rapporto debito/PIL"

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Roma, alla presenza del, e delle più alte cariche istituzionali.Ilha voluto ricordare chesi rivelano "iper assicurare la qualità del servizio reso al Paese e rappresentano una garanzia essenziale per i cittadini" e che ilsi rivelaper esercitare le delicate funzioni magistratuali con equilibrio, sobrietà, ragionevolezza e un radicato senso delle istituzioni".Il Magistrato ha auspicato l'avvio di "un, sollecitando "misure che, nel dare una risposta alle necessità di famiglie e imprese, assicurino un'ordinata e progressiva riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese entro una cornice compatibile con la sostenibilità dell'elevato debito".Carlino ha affrontato anche il tema del, affermando che leandrebbero. Per il Presidente della Corte dei Conti è "auspicabile fornire alle funzioni di controllo, come già avvenuto per le funzioni giurisdizionali, un assetto procedurale in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico". In tal senso, la Corte - ha sottolineato Carlino - "per concorrere allaritenendo quanto mai attuale la disposizione che subordina l'adozione di riforme funzionali al previo parere delle Sezioni riunite".Carlino si è espresso anche sul cosiddetto, introdotto durante la pandemia per evitare i casi di "paura della firma", ed ha affermato che ", arricchito dall'elaborazione giurisprudenziale, garantisce, con la(nel codice dei contratti, Ndr), untale da rendere, per dipendenti e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, come più volte affermato dalla Corte costituzionale sin dal 1998".Nella suain occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, ilha parlato delle, che si attestano ae ad o. "Si tratta di somme versate da soggetti responsabili di danno erariale", ha precisato.L’inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione per fare unche, in questa sede, illustrerò limitatamente ai fenomeni più rilevanti che hanno occupato le Procure regionali" - ha sottolineato Silvestri - L'attività della magistratura contabile, nel corso del 2023, ha portato le 21 Sezioni giurisdizionali regionali all'emanazione dinella materia della contabilità pubblica, delle quali 1.103 in relazione ai giudizi per l’accertamento della responsabilità amministrativa; l’attività istruttoria delle Procure regionali è sfociata nell’instaurazione di 1.061 giudizi in materia di responsabilità. Di essi, 141 hanno riguardato l’indebita percezione di contributi comunitari o nazionali da parte di soggetti privati"."In relazione alla complessiva attività delle Procure regionali, occorre sottolineare che, nel corso del 2023, lea quelle che hanno condotto all’instaurazione di giudizi di responsabilità, con laconseguentein seguito alla verifica dell’assenza di danno erariale, della regolarità dell’azione amministrativa ovvero della carenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave"Per Silvestri "restano, riguardando sia la fase di individuazione del contraente (affidamento diretto o violazioni nelle procedure ad evidenza pubblica), che quella successiva di gestione del rapporto contrattuale (illeciti nell’esecuzione o indebita proroga degli affidamenti nei contratti di durata) e cioè tipiche violazioni delle regole dell’evidenza pubblica o, comunque, stabilite dal codice dei contratti pubblici".