Inps: al via domande contributo Covid per separati, divorziati, non conviventi

(Teleborsa) - L'ha fatto sapere che a partire da oggi e sino alè possibile presentare la domanda per ottenere il "Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi". In una nota l'Istituto ricorda che la misura – volta a garantire un contributo ai genitori separati in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente) –, è legata alla riduzione del reddito in conseguenza delladaIn particolare, il bonus spetta aicon un, che nel periodo di emergenza risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, si siano visti ridurre in parte o in tutto l'assegno di mantenimento a causa della cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dell'altro genitore tenuto al mantenimento intervenuta a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni. Il bonus spetta anche qualora il genitore tenuto alabbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.Laper accedere al beneficio dovrà essere presentata all'Inps dal genitore che non si è visto corrispondere in tutto o in parte il mantenimento, previa autenticazione al portale dell'Istituto, attraverso l'apposito servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento", disponibile nella sezione "".Ilsarà erogato da Inps previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e previa disponibilità del fondo che ammonta a. Il pagamento sarà corrisposto dall'Inps in un'in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili e per un massimo di dodici mensilità.