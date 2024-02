Riba Mundo Tecnología, ricavi 2023 in crescita a doppia cifra

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) - Idell’esercizio 2023 di, tech company specializzata nei Big Data nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, sono pari a circa 434 milioni di euro, segnando una crescita del 32% annuale rispetto ai 329 milioni di euro dell'esercizio 2022.Glicrescono di circa l’83% annuale, da 30.205 dell'intero 2022 a 55.228 nel 2023 e il numero di pezzi venduti aumentano di circa il 97% passando da 2.141.739 unità del 2022 a 4.227.374 unità alla chiusura dell’esercizio 2023. Si evidenzia inoltre che le vendite sono aumentate in categorie merceologiche diverse da quelle che caratterizzano il core business a conferma delle positive strategie di diversificazione adottate dal management., ha commentato: "L'esercizio 2023 evidenzia ricavi in aumento a 434 milioni, confermando il trend di crescita in atto fin dai primi anni del progetto Riba Mundo Tecnologia. La crescita del 32% annuale conferma il, soprattutto in considerazione del contesto macro e delle performance dei nostri competitors. I risultati, in linea con le aspettative della società, dimostrano inoltre il corretto posizionamento rispetto alle categorie merceologiche “core” e validano la nostra. In particolare, la crescita degli ordini dell'83% annuale indica che i nostri clienti fidelizzati continuano a rivolgersi a Riba Mundo da tutto il mondo e anche da quei luoghi remoti in cui gli ordini medi sono più piccoli; infine, la crescita del 97% annuale delle unità vendute indica che Riba Mundo sta applicando con successo la sua strategia di diversificazione delle categorie di prodotto focalizzata sull'intero ecosistema degli accessori".