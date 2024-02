Tripadvisor crea comitato speciale per esplorare possibili accordi

Tripadvisor

(Teleborsa) -, società statunitense che gestisce l'omonimo sito di recensioni di ristoranti e attrazioni, ha annunciato la formazione di uncomposto da amministratori indipendenti del CdA perche potrebbero essere avanzate per una potenziale transazione.L'annuncio fa seguito a quello di, entità creata al momento dello spin off di Tripadvisor da Liberty Interactive e che possiede il 21% della società, ovvero della divulgazione della propria intenzione di valutare potenziali alternative che coinvolgano LTRP e Tripadvisor. Il comitato speciale ha sceltocome consulente finanziario in relazione alla sua valutazione.In una nota viene segnalato cheche una transazione deriverà da tale valutazione o, in tal caso, i tempi, i termini e le condizioni di tale transazione. Tripadvisor avverte gli azionisti e tutti coloro che intendono negoziare i suoi titoli che il comitato speciale non ha preso alcuna decisione in merito a una potenziale transazione.