Wall Street negativa. L'inflazione chiude la porta a taglio tassi a marzo

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street al traguardo di metà seduta si conferma negativa con ilin flessione dell'1,37%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.954 punti, in calo dell'1,36%. Pessimo il(-1,53%); come pure, in ribasso l'(-1,24%).A pesare sui listini azionari americani il dato chiave sull’inflazione, rallentata meno delle previsioni a gennaio. La persistenza dell'inflazione alimenta i timori che la Federal Reserve possa ritardare il primo taglio dei tassi di interesse.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,04%),(-1,78%) e(-1,58%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,7%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,59%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,82%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%.Al top tra i, si posizionano(+1,66%),(+1,22%),(+1,05%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,62%.Scende, con un ribasso del 5,47%.Crolla, con una flessione del 4,84%.