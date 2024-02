Airbnb, le tasse in Italia pesano sui conti. Outlook positivo per 2024

Airbnb

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli affitti brevi, ha detto di aver chiuso il 2023 "con un altro trimestre positivo". Nel quarto trimestre, lesono state pari a 99 milioni, in crescita del 12% su base annua e segnando il quarto trimestre più alto di sempre. Idi 2,2 miliardi di dollari sono cresciuti del 17% su base annua (spinti dalla continua forza della domanda di viaggi e dal tasso di cambio favorevole). L'di 738 milioni di dollari rappresenta un margine EBITDA rettificato del 33%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.Ladel quarto trimestre pari a 349 milioni di dollari includee riserve fiscali per circa 1 miliardo di dollari (pesa l' accordo con il fisco italiano ). Escludendo le voci fiscali non ricorrenti, l'utile netto rettificato è stato di 489 milioni di dollari: il quarto trimestre più redditizio.La società ha detto che "il, con oltre sei milioni di ospiti che hanno accolto il nuovo anno su Airbnb". Per il primo trimestre del 2024, prevede di generarecompresi tra 2,03 e 2,07 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno compresa tra il 12% e il 14%, superiore alle attese degli analisti.A causa della crescita particolarmente forte nel primo trimestre del 2023 (19%), che incide sui confronti anno su anno, prevede che il tasso di crescita delle notti prenotate nel primo trimestre del 2024 sarà moderato rispetto al quarto trimestre del 2023. Nel 2024 stima di continuare a registrare unadell'su base nominale, sia per il primo trimestre che per l'intero anno.