Autostrade, riunione al Mit su A24-A25: più risorse per manutenzione e blocco tariffe

(Teleborsa) - Blocco delleper sette anni, maggiori risorse per le attività die l’istituzione di une la messa in sicurezza delle, con funzione di informazione e coinvolgimento dei territori interessati dal passaggio delle importanti arterie e poi tavoli tecnici ad hoc per specifiche tematiche. È il risultato dell’incontro presieduto al Mit dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiLe, attualmente interessate da rilevanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, contano numeri imponenti: 281 km di lunghezza su cui insistono 175 viadotti, 55 gallerie e il più lungo traforo a doppia canna in Italia. Attraversano 2 regioni Lazio e Abruzzo, 3 parchi nazionali, 12 comunità montane e sono interessate da un traffico di oltreAllahanno partecipato una delegazione di sindaci dei territori interessati, rappresentanti delle regioni, di strada dei Parchi e i commissari straordinari per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 nonché il commissario per la sicurezza del sistema idrico