Banca Sistema, Intermonte conferma target price e Outperform

Intermonte

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, dopo la pubblicazione dei risultati 2023 Gli analisti evidenziano che in un, che ha avuto un impatto negativo sul 2023, Banca Sistema ha spostato in modo proattivo l'attenzione sulle attività che consentono il repricing attivo, ovvero Factoring e Pawnbroking (prestito su pegno): i nuovi volumi in queste divisioni hanno recentemente accelerato su base annua grazie ad alcuni big ticket.In attesa della, Intermonte ha rivisto le stime per tenere conto di un diverso mix di ricavi, che porterà a una crescita "mid-single-digit" sia nel 2024 che nel 2025. Viene considerato anche un OpEx più elevato sul rinnovo del contratto di lavoro, una base FTE più ampia, digitalizzazione IT e marketing per l'espansione dei finanziamenti."Banca Sistema sta riequilibrando in modo proattivo la propria base patrimoniale per consentire una revisione dei prezzi più attiva - si legge nella ricerca - Il: il nuovo piano industriale dovrebbe fungere da catalizzatore per gestire i crescenti costi di finanziamento e un diverso mix di business, anticipando i benefici derivanti da un calo dei tassi di interesse".