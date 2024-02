Bonus IPO, approvato in Commissione Bilancio alla Camera l'emendamento per il rinnovo

(Teleborsa) - É statol'che, facendo tirare un sospiro di sollievo alle PMI pronte alla quotazione e all'ecosistema di consulenti e advisor, che ritengono il credito fiscale essenziale per attirare più imprese sul listino.L'emendamento presentato dal deputato leghista, molto attento alle vicende di Borsa negli ultimi anni, estende il Bonus al 31 dicembre 2024, e prevede 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 eper l'anno 2025.Dalla sua introduzione nel 2018, il Bonus IPO è stato, quasi sempre con le stesse condizioni (la legge di bilancio per il 2022 aveva abbassato il tetto a 200 mila euro, poi di nuovo alzato a 500 mila euro l'anno scorso). Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Le imprese possono richiedere un