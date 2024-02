BPER Banca con 3Sun per la realizzazione della Gigafactory di Enel Green Power a Catania

BPER Banca

(Teleborsa) -partecipa, con una quota di(su 560 complessivi), alla realizzazione della più grande fabbrica di moduli fotovoltaici d’Europa. L’operazione è frutto della collaborazione tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e un pool di banche composto, oltre che da BPER – in qualità di Mandated Lead Arranger - anche da Unicredit e Banco BPM, e prevede inoltre il sostegno della garanzia SACE Green.Lo scopo del, erogato a, è l’ampliamento delladia Catania, un impianto di dimensioni industriali per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni.L’espansione della fabbrica comporterà un aumento della sua capacità di produzione fino a 3 GW all'anno, rispetto agli attuali 200 MW. Il progetto è in linea con la più ampia missione, contribuendo all’obiettivo dell’Unione Europea di produrre quasi 600 GW dientro il 2030, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando l’approvvigionamento dai componenti solari.L’operazione, da parte di BPER Banca, è stata strutturata dalla Direzione Corporate & Investment Banking., Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER, afferma: “Siamo lieti di supportare la creazione sul territorio italiano di un impianto innovativo e in grado di riportare in Europa una manifattura ad alto contenuto tecnologico di componenti fondamentali per la transizione energetica. La nostra struttura conferma ancora una volta l’impegno nell’intercettare progetti industriali di grande valore, contribuendo alla competitività delle nostre aziende, con particolare attenzione alla sostenibilità”.