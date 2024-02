Diritto Societario: da Commercialisti focus su scissione mediante scorporo

(Teleborsa) - Si intitola "La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi” il documento pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro - spiega la nota - rientra nell’attività dell’area del Diritto societario, cui è delegato il Consigliere nazionaleIl d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introduce nel nostro ordinamento l’istituto della scissione mediante scorporo. Considerata la novità delle previsioni che connotano la disciplina di questa tipologia dinella prassi professionale, Consiglio e Fondazione nazionali hanno ritenuto opportuno effettuare un’analisi dei profili civilistici dell’operazione, illustrandone i tratti peculiari e dando conto di talune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.Il documento affronta anche profili strettamente operativi e applicativi dell’operazione di scissione mediante scorporo e delle sue principali finalità, effettuando una ricognizione delle diversità riscontrate con la disciplina della scissione ordinaria e la disciplina del conferimento in natura.Nella parte conclusiva,o, si evidenzia che la legge delega per la riforma fiscale prevede che, in sede di attuazione della stessa, venga introdotta nell’ordinamento una specifica disciplina in ordine ai profili fiscali della scissione mediante scorporo.