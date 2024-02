Distribuzione energia e infrastrutture, Com.Net cresce in Toscana

(Teleborsa) - Significativo piano di investimenti triennale in mezzi, sedi, risorse avviato danella regione Toscana da oltre 10 milioni di euro con assunzioni stimateLa società, parte del gruppo NEXTALY, Global Solutions Provider operante nei settori Telco, Energy, ICT e Mobility, ha infatti ottenuto appalti in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) per due lotti della linea 4 della Tramvia di Firenze (oltre ad essere già attore principale nella realizzazione delle linee 3.2.1 e 3.2.2), e commesse relative alla realizzazione di linee elettriche per un primario operatore nazionale nel settore della distribuzione di energia, del valore totale di circa 510 milioni di euro per il triennio 2023-2025 e per l’installazione di colonnine elettriche di ricarica.Com.Net, che oggi può contare su circa 300 dipendenti (che arrivano a 550 compreso l’indotto), ha sfruttato le opportunità legate ai fondi PNRR, che testimoniano la volontà dell’azienda di guidare lain atto, puntando su rinnovabili ed energia “green” anche grazie ai nuovi ingressi che saranno focalizzati su profili tecnico-ingegneristici, maestranze specializzate ma soprattutto su giovani da formare in azienda.In particolare, per quanto riguarda laCom.Net si è aggiudicata in qualità di capogrupponelle province di Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, Pistoia e Prato. L’accordo prevede la manutenzione e la realizzazione della rete elettrica di bassa e media tensione in Toscana: uno sviluppo infrastrutturale significativo per circa 1000 km di nuovo cavo interrato, 1500 km di nuovo cavo aereo e 200 km di scavo per linee interrate.Per la linea 4 della tramvia di Firenze, Com.Net è attiva sui lavori riguardanti i 5,3 chilometri (11 fermate) della Linea 4.2 Campi Bisenzio-Piagge. Prevista nell’accordo, anche un’opzione per la linea 4.1 che interesserà i 6,3 chilometri della Linea 4.1 Piagge-Leopolda (13 fermate) che collegherà la tratta 4.2 con il centro città. Com.Net si occuperà in particolar modo della realizzazione della linea di contatto e degli impianti TLC, grazie alla sua profonda esperienza nello sviluppo di impianti di rete e sistemi ad elevato contenuto tecnologico, in ambito ferroviario, metropolitano e autostradale. La società è, inoltre, protagonista anche nei lotti delle linee tramviarie 3.2.1 e 3.2.2 di Firenze.“Com.Net è nel pieno di una nuova ed importante fase di sviluppo nella quale la Toscana è assoluta protagonista e che prossimamente riguarderà altre aree del Paese. Ci siamo aggiudicati gare di elevato valore, al fianco di importanti realtà nazionali e internazionali, grazie ad un know-how unico e siamo fortemente intenzionati a contribuire allo sviluppo infrastrutturale della Toscana valorizzando le competenze e le risorse presenti sul territorio” ha dichiaratoCeo di Com.Net.