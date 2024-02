eVISO, gross margin semestrale a 8-8,4 milioni di euro

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso il 1° semestre luglio–dicembre 2023 con un record in termini di(+49% YoY a 431 GWh) e in termini di gross margin, che si assesta nella finestra 8-8,4 milioni di euro, in aumento di quasi 4X rispetto ai 2,2 milioni dello stesso semestre dell'anno precedente, e in aumento di oltre il 18% rispetto al primo margine dell'intero esercizio precedente luglio 2022-giugno 2023 (6,8 milioni di euro).I volumi di energia totale erogati sono cresciuti del 63% nel(a 297 GWh) e del 25% nel(a 134 GWh). I volumi dierogati alle oltre 2.100 utenze servite sul canale diretto sono cresciuti a 1,7 milioni di smc (+179% YoY).A fronte di una riduzione del 67% del prezzo dell’energia rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (da 358 €/MWh registrato nel semestre luglio-dicembre 2022 a 119 €/MWh), iconseguiti nel semestre luglio–dicembre 2023, pari a 109 milioni di euro, registrano una contrazione del 25%."I numeri del semestre appena concluso sono i migliori registrati nella storia di eVISO. Rispetto allo stesso semestre dello scorso anno, la società ha aumentato sia i volumi consegnati (+49%) sia il gross margin per unità di energia (€/MWh) - ha commentatodi eVISO - Come risultato di questo doppio aumento, i dati preliminari indicano che il primo margine del semestre si attesterà tra € 8,0 milioni e € 8,4 milioni, circa 4 volte il primo margine dello stesso semestre dello scorso anno (€ 2,2 milioni)".Larisulta positiva (cassa) per 5,3 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di circa 9 milioni di euro (cassa) al 30 giugno 2023 e negativa a 4 milioni di euro (indebitamento) al 31 dicembre 2022.Il consiglio di amministrazione ha, per un numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale pro-tempore. La società, sulla base dei dati disponibili alla data del 9 febbraio 2024, detiene 545.269 azioni proprie, che rappresentano il 2,21% del capitale sociale.