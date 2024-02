Gefran, nel 2023 ricavi a 132,8 milioni

Gefran

(Teleborsa) - I risultati preliminari di, al 31 dicembre 2023, mostranoche ammontano a 132,8 milioni di Euro, rispetto ai 134,4 milioni di Euro dell’esercizio 2022, registrando un decremento di 1,6 milioni di Euro (-1,2%). Al netto dell’effetto negativo portato dalla variazione dei cambi, pari a 1,9 milioni di Euro, i ricavi sarebbero sostanzialmente allineati al dato dell’esercizio precedente (+0.2%).Il EBITDA ) è positivo per 24,1 milioni di Euro (pari al 18,2% dei ricavi), in contrazione di 0,5 milioni di Euro rispetto al dato del 31 dicembre 2022 (quando ammontava a 24,6 milioni di Euro con un’incidenza sui ricavi del 18,3%). Contribuisce al decremento la diminuzione dei ricavi legati alle vendite residuali di servizi e di prodotti azionamenti. Al netto di tale effetto, anziché una diminuzione, si rileverebbe una crescita del dato 2023 rispetto al 2022, pari a 0,2 milioni di Euro, alla quale contribuiscono i minori costi operativi e per il personale registrati rispetto al periodo precedente.Laal 31 dicembre 2023, è positiva e pari a 22,7 milioni di Euro, mentre il dato di fine 2022 era positivo per 24,3 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta è composta da disponibilità finanziarie a breve termine, pari a 46,5 milioni di Euro, e da indebitamento a medio/lungo termine per 23,9 milioni di Euro.L’approvazione del progetto di Bilancio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 è prevista per il 12 marzo 2024, data in cui si riunirà il prossimo Consiglio d’Amministrazione di Gefran.