Gruppo 24 ORE smentisce voci su dimissioni presidente Garrone

Gruppo 24 ORE

(Teleborsa) - In riferimento alle indiscrezioni riportate negli ultimi giorni da alcuni organi di stampa secondo le quali, presidente del Gruppo 24 ORE, intenderebbe dimettersi dalla propria carica in caso di sua candidatura alla presidenza di Confindustria, ilprecisa che "tali".tra la candidatura, ovvero l'eventuale futura elezione da parte dell'assemblea di Confindustria, e la presidenza del Gruppo 24 ORE, né Edoardo Garrone ha comunicato o ventilato l'intenzione di volersi dimettere dalla propria carica nella società - si legge in una nota - Il presidente Garrone continuerà quindi a ricoprire il proprio ruolo all'interno del Gruppo 24 ORE nell'interesse primario degli azionisti e di tutti gli stakeholder".